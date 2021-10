Un test para la afición

Londres, 21 de octubre de 2021. Estimado Navarro, a Tebas se le llena la boca autodenominándose defensor de los intereses del aficionado, cuando sus decisiones y modelo de negocio dicen lo contrario. La afición del Almería está sufriendo los absurdos horarios que la liga elige, habiendo disputado la mayoría de los partidos o en viernes o lunes. Con la jornada intersemanal, nos toca jugar hoy jueves, y el horario, 18.45 de la tarde, no puede ser menos apropiado para que la afición acuda en masa, ya que muchos de los abonados trabajan por la tarde y a esa hora aún andarán en sus puestos de trabajo. Otros, que no viven en la capital, lo tendrán complicado para llegar a tiempo e incluso desplazarse. Si el factor de jugar a casa es importante, al Almería lo están ninguneado en este aspecto porque dudo que la afluencia al estadio sea hoy muy alta, ojalá me equivoque. Los que puedan ir, espero que se hagan notar y realicen un esfuerzo extra para que quede claro que el Almería juega de local y quiere el ascenso...