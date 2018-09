El tiempo que no existe

El Almería dejó buenas sensaciones ante el Málaga aunque no llego a rascar ni un punto. Los rojiblancos ofrecieron su mejor versión y hubo varios futbolistas que me llamaron la atención por su descaro y ganas de reivindicarse, caso de Real, Corpas, Rioja y Chema. Futbolistas que no tienen un gran bagaje en la categoría pero que están dispuestos a que se hable de ellos en esta liga tan atractiva. La única duda que me queda es si el tiempo que demandan a gritos para adaptarse al equipo y la categoría llegará. Y es que en esto del fútbol lo que mandan son los resultados y lo efímero del tiempo hace que el único punto que se anota en el casillero se antoje un reflejo de lo que está temporada va a sufrir el aficionado. El rival de hoy no ha comenzado la temporada como hubiese deseado por lo que le convierte en un rival peligroso. Ante su afición el conjunto de Joseba Arrasate intentará eludir las malas sensaciones y para ello puede haber varias modificaciones en el once; comenzando con el centro del campo donde parecían con el puesto seguro tanto Imanol García como Iñigo Pérez más que por sus prestaciones en estos tres partidos de liga por la lesión que arrastra Fran Mérida y que le impedirá estar hoy. Aridane ocupará un puesto en la medular a la espera de la recuperación del mencionado Mérida, sin duda una baja importante ya que el juego Osasunista carece de una brújula que asista en condiciones a los atacantes. Con un clásico 1-4-4-2 comandado por Rubén Martínez en portería los de Arrasate volverán a apostar por el juego vertical que tan buenos resultados ha dado históricamente en Pamplona. Roberto Torres en el flanco derecho y Rubén García por izquierda dotaran de velocidad y calidad a las bandas rojillas, cuyo objetivo principal es asistir cuanto antes a los dos puntas que esperan sus balones. Xisco, Juan Villar, David Rodriguez y Brandon se disputan dos posiciones. Sin duda muchísimo donde elegir para poner en jaque a la defensa del Almería.