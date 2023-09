Almería, 7 de septiembre de 2023. Estimado Piñeiro, con solo una victoria en estas cuatro jornadas las cosas se verían desde otro prisma, pero no llegó y ahora a Moreno le toca armar un bloque solvente a contrarreloj con el hándicap añadido de no poder contar con piezas importantes como Baba, Lopy o Koné para ir trabajando su adaptación al sistema antes de visitar al Villarreal, que para colmo contará con nuevo técnico en su banquillo y, por ende, será una incógnita su disposición táctica. En el fútbol el tiempo es oro y los profesionales lo saben. Septiembre asoma amenazante porque luego vendrá el Valencia y habrá que ir a Sevilla. De no lograr ganar uno de esos tres partidos saltarían todas las alarmas. No me gustan los apriorismos porque la competición es la que se encarga de dictar sentencia, pero el esfuerzo inversor por mejorar el plantel es indudable. Del banquillo te diré que el fichaje de Moreno me dejó frío, pero me gusta mucho cómo trabaja su staff en los entrenamientos.