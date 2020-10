Si todo tiempo pasado fue mejor, los españoles con total seguridad sienten cierta nostalgia de una selección nacional de fútbol que enamoró a todo un país, ganando títulos y practicando un juego encantador. Diez años después del mundial conseguido en Sudáfrica con gol de Iniesta y un paradón de Casillas a Robben, esta nueva hornada de jugadores, lejos está de aquellos que emocionaron al mundo entero. De aquella época sobreviven, Navas, Busquets y Ramos, pero el tiempo dicta sentencia y más temprano que tarde dejarán de vestir la camiseta roja. Este sábado se le ganó a Suiza por la Liga de las Naciones, en una pachanga que se definió por el error del portero visitante, la caída del defensa y el acierto de Oyarzabal. El gol vale lo mismo y se ganó. Punto. Si me apuran, tal vez lo único positivo de un encuentro donde jugadores como Ansu Fati pasaron desapercibidos ante el orden y la disciplina visitante. Pero el delantero del Barça tiene solo 17 años y no debiera recaer en él la responsabilidad del gol, algo que escasea en la delantera de Luis Enrique. Tampoco prosperó el aceitado entusiasmo de Adama Touré, quien tiene carencias parecidas a las de Vinicius; de tan rápido que se dirigen a la panadería, se olvidan de comprar el pan, que es a lo que habían ido. Explosión, atropello, gambeta, enredo y lío, aportan pocas soluciones a la hora de mandar adentro una pelota. La selección se quiere reinventar y el entrenador ha convocado a numerosos juveniles. Es cierto que se tienen que foguear, pero a veces se me ocurre demasiado premio para chicos como Merino, Ferrán Torres, Dani Olmo, Oyarzabal o Pau Torres. No quiero decir que no se lo merezcan, solo que vestir la casaca nacional debería incluir algo más de méritos para un premio tan grande. Para los viejos jugadores, jugar en la selección era la guinda a su carrera deportiva. Gente de reconocida trayectoria con hambre de gloria, dispuesta a dejar la vida. Los tiempos han cambiado. Los jugadores, también.