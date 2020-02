No conviene malgastar las oportunidades. Y la de la UD Almería es una oportunidad bastante grande. Después de realizar una primera vuelta fantástica culminada con el partido en Lugo con victoria por 0-4, el equipo de José María Gutiérrez ha caído en una mala racha de juego y de resultados. A mi sinceramente lo que me preocupa es lo primero. Porque en una competición tan igualada hay partidos donde pese a que hagas lo que está en tu mano para puntuar es posible que no lo consigas, pero sin buen juego estás muy lejos de la victoria. Y en esa dinámica andan ahora los rojiblancos, incapaces de encontrar la esencia de lo que les llevó a ocupar la primera posición. La derrota ante el Racing Santander duele y mucho. Más que por caer ante el último clasificado por como cayó derrotado. Sin ideas.

No sé sí Guti volverá a la defensa con tres centrales que tan buenos frutos le dio en anteriores jornadas, pero sinceramente no creo que el sistema sea la solución a los problemas del Almería. El entrenador madrileño debe volver a impulsar a su equipo. Y no es tarea fácil porque tiene muchas piezas que encajar. Los nuevos fichajes deben acoplarse al equipo, a la ciudad e incluso algunos a la categoría. Es por ello que la paciencia y el tiempo jugarán un papel fundamental. ¿Por qué? Porque a la vez que vuelve a armar un grupo competitivo y temido por el resto de equipos, debe seguir ganando. Y eso es muy difícil. El tiempo pasará y los rojiblancos necesitan volver a ser un equipo en un breve espacio de tiempo. No es momento de pensar si la revolución del mercado de invierno será beneficiosa o no, tampoco con que piezas o sistema va a solucionar los problemas que tiene hoy en día. Es el momento de remar todos en la misma dirección y encontrar la fórmula para ascender a primera división esta temporada.