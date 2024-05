El pasado domingo no fue una fecha sin más. La UDA convirtió en fiesta un día festivo, el del 19 de mayo de 2007, e hizo historia. Los entonces dirigidos por Unai Emery sellaron el ascenso a Primera División, el primero en su joven historia. Fue el segundo del fútbol almeriense tras el logrado por la Agrupación Deportiva Almería de Maguregui en la 78/79. El retorno a la élite, tres décadas después, abrió la etapa más dorada del club, con la mejor clasificación de su historia, octava plaza en la 2007/08; la clasificación para semifinales de la Copa; el segundo ascenso, 2012/13 y el tercero de la 2021/22. Hace 17 años, los rojiblancos firmaron su mayor alegría en décadas, cuatro jornadas antes de la última y a costa de la Ponferradina, que descendió a 2º B. Han pasado 728 días desde que se consumó el último ascenso, el 29 de mayo de 2022, en Butarque, de Leganés. Un total de 104 semanas, con sus penas y alegrías, con una temporada muy sufrida y la actual, para el olvido y de borrón y cuenta nueva. El Cádiz lloró lo que tenía que llorar el pasado domingo. Al almeriense ya no le quedan lágrimas. El de este curso ha sido un viaje abisal, a las profundidades de la Liga, con pocas cosas para el recuerdo y muchas para la reflexión. En 17 años ha llovido poco sobre Almería, pero han ocurrido muchas cosas. Se puede hablar, con todo, de una evolución positiva en la respuesta y actitud de la afición. En 2007 había más elásticas blancas o blaugranas cuando llegaban Real Madrid o FC Barcelona que rojiblancas. El Estadio ha sido siempre rojiblanco durante este ejercicio, desde el primer partido contra el Rayo Vallecano y en las visitas de merengues y culés. No todo está perdido. Ya lo cantó Manolo García, no el expresidente y después directivo: “Nunca el tiempo es perdido”.