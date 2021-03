Londres, 4 de marzo de 2021. Estimado Navarro, entre las declaraciones de Tebas sobre el Almería, hablando con tanto desdén, y la decisión del club de no facilitar entrevistas de los futbolistas, una decisión que sin duda es una forma de censura, el martes creí que habíamos vuelto a los tiempos del NO-DO. Lo del presidente de la LFP ya no sorprende, aunque no le queda más remedio que aguantar al Almería, definitivamente mucho más saneado que el Barcelona, que sigue teniendo barra libre. Luego vino la decisión del club. Si la directiva realmente tomó esa decisión, me sorprende que no haya nadie que les asesore sobre el error que supone cortar la comunicación de su plantilla con la afición. La prensa no es más que un vehículo para transmitir esa información. La excusa del calendario tampoco sirve. Hemos tenido semanas con 3 partidos, y no ha sido un problema. Tiene pinta de que ha habido alguien más papista que el Papa o puede que un tirón de orejas desde el estamento arbitral. PD: Qué importante sería ganar al Girona…