La tienda oficial

El pasado domingo decidí pasar el día en Almería. Yo, de la Aguadulce profunda, soy de esos que no necesitan acercarse a la capital para poder disfrutar de un fin de semana pleno, más allá de acudir cada dos domingos al Mediterráneo para ver el partido de la UDA, pero en esta ocasión, aprovechando que compré dos entradas para pasar un buen rato junto a mi novia en el Cervantes con el espectáculo humorístico de Paco Calavera, Pepe Céspedes, Kikín, Alvarito, Marco y compañía, decidimos comer en Almería y pasear por el centro hasta la hora de la función. El panorama fue desolador. El Paseo estaba vacío. La Rambla apenas veía pasar gente por ella. Más de lo mismo ocurría en la Plaza de la Catedral, en la Plaza Vieja o en las calles colindantes, peatonales muchas de ellas. Ni un alma. Y eso, a pesar de que muchas tiendas estaban abiertas con el afán de captar a sus últimos clientes del 'Black Friday' y, a su vez, con la esperanza de atraer a aquellos más madrugadores en sus compras navideñas. Ni aun así.En medio de nuestra soledad, en pleno centro de nuestra capital de provincia, se me pasó por la cabeza adquirir algún artículo del Almería que regalar en estas fechas. Iluso de mí. Poco tardé en recordar que el de esta ciudad es uno de los pocos clubes profesionales de España que no muestra ningún interés por expandir su marca. El Almería no solo no tiene una sola tienda oficial repartida por su provincia, es que ni siquiera promociona la que tiene en el Estadio Mediterráneo. Al menos, el club ha habilitado una tienda online en su página web, aunque se trate de un portal arcaico y que apenas cuenta con más 'merchandising' que las equipaciones, alguna taza, un modelo de bufanda y un balón. Que el club está felizmente estancado en su conformismo es algo que no se escapa a nadie. La Fundación está dando un soplo de aire fresco a una entidad desmotivada y que apenas se mezcla con la sociedad almeriense, pero no es suficiente. Por no hablar del arcaico uso que se le da a uno de los videomarcadores más grandes de España. Pero eso daría para otro artículo.