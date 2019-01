Almería, 31 de enero de 2019. Estimado Piñeiro, esto de estar en tierra de nadie es lo que tiene, que no sabes muy bien si el equipo arrancará finalmente a por objetivos más ambiciosos o tendrá que conformarse con la meta primigenia de salvarse sin apuros. Hay dos factores que a priori pueden ser decisivos en lo que vaya a acontecer: 1. El rendimiento que ofrezcan refuerzos como Rocha o Demirovic para incrementar el nivel general. 2. La pericia que tenga FF para darle una vuelta de tuerca al sistema, que ya da muestras de agotamiento como el propio Real reconocía ayer al aludir que seguramente hagan falta otras alternativas para afrontar esta exigente segunda vuelta en la que muchos rivales han acudido al mercado de fichajes. Salvado el Tourmalet Cádiz-Osasuna-Málaga mi vaticinio es que el equipo volverá a la buena senda, pero no sé si le alcanzará para el play off. PD: Hasta que no se sumen los 50 todo en barbecho.