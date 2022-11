La tierra prometida

La ciudad deportiva del Almería ha sido un tema tan utópico y frustrante como el de la llegada del AVE a nuestra ciudad y provincia. Llevamos años hablando del tema, pero sin que realmente haya habido un movimiento prometedor al respecto. Fue, sin duda, la asignatura pendiente de Alfonso García, al que se le llenaba la boca hablando del asunto, justificando la poca inversión en fichajes para ahorrar dinero para la construcción de estas instalaciones deportivas tan necesarias, pero que nunca llegó a ver la luz. Lo más cerca que estuvo fue aquel proyecto comercial del Juan Rojas o los campos de entrenamiento de la Vega de Acá. La llegada de Turki ha tenido un significado e impacto mayor del que quizás podríamos haber imaginado. En realidad, creo que aun no somos conscientes de lo que tenemos. Cumplida la promesa del ascenso en 3 años a Primera, y con la remodelación del Estadio Mediterráneo finalizada en su primera fase (nadie duda que la segunda fase llegará y, con esta, el lavado de imagen será mucho mayor de lo que es en la actualidad), el otro tema pendiente era el de la Ciudad Deportiva. El club lleva detrás de unos terrenos desde el primer momento en que la nueva propiedad aterrizó en nuestra ciudad. La Ciudad Deportiva es fundamental para el modelo de club por el que queremos apostar, desarrollando nuestros propios futbolistas como lo hacen otros clubes de España. La noticia de la adquisición de los terrenos en el Toyo por parte de Turki es la confirmación de que este presidente no va de farol y el club tiene una hoja de ruta bien trazada. También deja claro que cualquier comparación con el jeque del Málaga es absurda y, como he defendido desde el primer día, sus intereses no podían ser más distintos a la hora de adquirir ambos clubes. Su legado, con apenas 3 años en nuestras vidas, ya es increíble. A este ritmo, y visto lo visto, como se lo proponga, nos trae el AVE antes que los políticos almerienses y nos va a mejorar nuestras conexiones ferroviarias y aéreas. Sabe que el potencial de nuestra región es enorme…