Estos días se cumple el primer aniversario de un proyecto que inicié con el fin de matar ese gusanillo periodístico que me abordaba desde que dejase de cubrir diariamente la actualidad de la UD Almería, allá por 2017. Tras muchos vaivenes, Alejandro Asensio, amigo mío y aficionado rojiblanco, terminó por convencerme para crear un podcast semanal en el que analizar, desde nuestro particular prisma, la situación del conjunto almeriense en plataformas como YouTube, Spotify o iVoox. A nosotros se unieron Sebastián Guirao o Miguel Rodríguez, otros locos de estas tertulias futbolísticas entre colegas que emitimos cada martes. Ha sido un año repleto de divertidos momentos, de desahogos en confinamiento o derrotas, de interactuar con seguidores fantásticos, de aprendizaje y, sobre todo, de contagiar nuestra forma cruda, tragicómica y desenfadada de sentir un escudo. Además, en este tiempo hemos podido charlar con exjugadores unionistas de todo tipo, escarbando entre nuestros recuerdos más profundos para rescatar a un divertido Marc Francolí o a un perdido Roberto Nanni, llenándonos de nostalgia con los míticos Pablo Piatti, José Ortiz o Hernán Pellerano y viviendo la actualidad con la espontaneidad de Iván Balliu. Todo, tratando que los futbolistas se sintieran como en casa. "Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega pues… pues… pues yo qué sé. ¿Pues qué quieres, que me queme a lo bonzo aquí o me pegue un tiro en la polla?", dijo un enfadado Luis Ángel Duque en una de las ruedas de prensa más famosas que se recuerdan por Almería. En su honor, y aunque siendo más sutiles, nombramos a este podcast Un tiro en la olla. Es un proyecto que no nos genera un céntimo de beneficios, que nos ocupa tiempo libre y que requiere un gran esfuerzo. Y con el que, además, ni siquiera sé si hago periodismo. Pero nos ayuda a sentirnos realizados. ¿Y qué es la vida si no es eso? Así que toca brindar por nosotros y por todos los que nos escucháis. Por muchos años más de UTELO.