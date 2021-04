Sin título, o aún sin título

En muchas ocasiones nos acercamos a las cartelas expuestas junto a las obras de arte y nos encontramos la leyenda "sin título", en ocasiones junto a "técnica mixta", y nos retiramos con la íntima sensación de no haber podido resolver nuestras dudas. Al volver a mirar la obra nos encontramos en el instante anterior, pero ahora solos ante el peligro.

Es por ello que muchos espectadores ya no se interesan por esta información y prefieren prescindir de la posibilidad de una orientación temática y técnica, y supongo que otros no quieren retirarse con la ridícula sensación de haberse arrimado y agachado para nada (es cierto que estos rotulitos nunca están a la altura de la mirada, y no se muestran con un tamaño cómodo).

Hemos hablado ya sobre el papel de las galerías de Arte como traductoras de la figura de los artistas con los que trabajan, de divulgadoras y difusoras de las obras que exponen, pero olvidamos en muchas ocasiones cómo mostrar esa información, teniendo en cuenta a quien va dirigida o donde la vamos a ubicar, o qué debemos informar sobre el artista y su creación. Y por encima de todo, y en primer lugar, qué es importante para nuestro disfrute estético y cultural.

Para muchos la teoría y la función del Arte son conceptos abstractos de difícil definición. Para otros de ningún interés. Para muchos aficionados están en relación con la Historia del Arte, las técnicas y la valoración que se pueda hacer de las obras de Arte, estos son cada vez más y el público al que se dirigen casi todas las actividades culturales relacionadas con el mundo de las Bellas Artes o las Artes Aplicadas. Pero como en todo, ciertos conocimientos enriquecerían esta afición y divulgarían más el mundo de la creación artística y a los artistas. La Teoría del Arte desde el estudio académico, la Estética desde el pensamiento, y otros como la valoración y la crítica de Arte desde el campo profesional, tienen esta función, que puede parecer muy especializada para los profanos pero que resultan muy atractivas a poco que nos acerquemos a ellas, ya que complementan nuestra experiencia como receptores de Arte. Conocer el arte como el lenguaje que es y poder interpretarlo para no sentirnos extraños ante él, entendiendo que la creación artística es inherente al ser humano; comprender la naturaleza de la obra de Arte y los factores que influyen tanto en ella como en el artista que la crea, las características comunes que se repiten en una determinada época o espacio cultural; reconocer las funciones del Arte, desde las más primarias, como es el disfrute, hasta las más complejas, como puede ser la manipulación ética y moral; y la valoración de la obra de arte, no solo económica, como muchos pueden pensar, a través de la forma estética, o su significado, el contexto ideológico y económico y social y cultural y no solo del autor, sino también del receptor, nos acercan a comprender mejor el lenguaje del Arte y del entorno cultural en el que se desenvuelve y que él mismo genera.

El Arte es generoso porque, con poco que nos acerquemos a él, nos responde con placer y disfrute estéticos. Está en nuestra naturaleza, desde la niñez y en todas las culturas a lo largo de nuestra historia, por eso somos sensibles cuando nos transmite ideas y sentimientos. Y como se suele decir "no se puede amar lo que no se conoce".