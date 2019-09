No tocar el Indalo

La llegada de Turki Al-Sheikh está siendo como se preveía un auténtico ir y venir de novedades para la UD Almería. La más significativa la encontramos en las altas y bajas que se han producido en tan poco tiempo, por cambiar han cambiado hasta de entrenador y director deportivo en apenas unos días. Es lógico, pero es chocante a la vez que ilusionante. Desde hace unos años se veía un cierto pesimismo en la afición, no solo por las decepcionantes temporadas sino además por la poca esperanza que había en el presidente. Ahora después de trece fichajes, varios coches sorteados y la negociación con el ayuntamiento para mejorar las instalaciones ha llegado el punto más discordante para todos. En un frio tuit a media mañana desde el club querían saber la opinión de sus aficionados respecto al nuevo escudo, camiseta e incluso mascota.

Es cierto que las redes sociales son hoy en día una fuente inagotable de comunicación pero no podemos dar por fiable todos los datos. Si bien un alto porcentaje de los tuiteros que respondieron lo hacían representando a su equipo, las redes sociales están abiertas a todo el mundo por lo que un aficionado del Ajax o del Lyon podían haber expresado su satisfacción ante los cambios propuestos y no por ello ser el sentir de la gente de Almería. De aquí en adelante si hay que valorar alguna propuesta lo más sensato sería darle opinión a esos aficionados que van al estadio el domingo pagando su abono. Dicho lo cual y pese a que para gustos hay colores, me parece que nada de lo propuesto va a tener cabida en el sentir rojiblanco. La camiseta pierde su esencia sin las franjas rojiblancas pero en esto de la moda, las equipaciones y el marketing se perdió el romanticismo hace ya mucho tiempo. Lo del escudo es innegociable. No podemos perder nuestra seña de identidad, el indalo tiene que estar siempre en el pecho representando a la provincia y eso no debería de tocarse. No creo que el nuevo presidente quiera ponerse en contra a la afición, ni desilusionarla con escudos nuevos ni camisetas raras pero recuerden que el club le pertenece. No debemos de olvidarnos ni cuando presentan a Appiah pagando 8,8 millones de euros ni cuando un león rasgue la camiseta del Almería.