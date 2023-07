Almería, 27 de julio de 2023. Estimado Piñeiro, vi circulando un tuit por redes sociales y lo cierto es que ni siquiera le presté atención porque no había por dónde cogerlo. Imagino que el Cádiz quiere pretende hacer negocio con su portero y está intentando ponerlo en valor por si pica alguien a la desesperada, pero la percha del Almería no cuela. Vale que la UDA está cerca de embolsarse una buena cantidad por El Bilal y que El Assy dijo que buscaban un guardameta en el presente mercado, pero de ahí a estar dispuesto a pagar 10 millones media un abismo. Este tipo de movimientos hay que contextualizarlos como lo que son, colocación de producto o product placement, que me decía mi profesor universitario de marketing. Vincular teóricas compra-ventas al Almería de Turki suele salir rentable para revalorizar el género. Si yo tuviera que apostar preferiría que viniera Maximiano, al que la Lazio tengo entendido que cede con opción a compra. Por edad y prestaciones le veo mayor recorrido.