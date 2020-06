En apenas una semana hemos pasado del alivio por ganar en Albacete, pese a no hacer un gran partido, a la indignación y desesperación por la derrota ante Las Palmas y la decisión arbitral en el gol anulado a Juan Muñoz, y a la euforia tras un importante triunfo en La Romareda, en una final por el ascenso directo en la que no solo ha salido victorioso, colocándose a dos puntos, sino que ha ganado también el gol average. Una semana cargada de emociones, vivida a toda velocidad y en la que las emociones han estado a flor de piel. José María Gutiérrez pedía tranquilidad, defendiendo el trabajo de sus jugadores en estos tres partidos y reclamando que ni fue tan malo el del miércoles con los canarios, ni que ahora se vaya a subir de calle. El fútbol, pese a la ausencia del público, ha vuelto. Con el calendario tan apretado, que apenas concede un respiro, apenas hay tiempo de digerir lo que ha sucedido en el anterior partido ,porque el siguiente lo tienes encima a la vuelta de la esquina. Los Barricada, uno de mis grupos de cabecera, tenían una canción cuyo título he usado para este artículo y cuyo estribillo decía: "Vive a toda velocidad / Como un ciclón / Sabe que si cae otra vez /Vuelta a empezar". Y no puede ser más apropiado para definir lo que nos queda de competición por delante. El Almería y sus jugadores tienen que darlo todo en todos los partidos. El ascenso está solo a 8 partidos vista, el calendario ofrece muchos enfrentamientos directos y cualquier cosa puede pasar, como la derrota ante Las Palmas. Por eso el Almería no puede fallar mucho más. Si quiere realmente subir de forma directa, el ascenso pasa por no dejar escapar más puntos en el Mediterráneo, donde hemos fallado más de lo deseado, y seguir igual de efectivo en sus desplazamientos. En este sentido, el desafío de este jueves es importante. Llega a Almería el Alcorcón de Fran Fernández, el mejor visitante de la categoría, aún invicto fuera de casa y que en el regreso del campeonato ha ganado en Zaragoza y arrancado un empate en Cádiz. Un rival de altura para demostrar que vamos en serio a por el ascenso.