La tómbola de Turki

Qué lejos se ven esos veranos anodinos en los que el mayor premio que se podía llevar el aficionado unionista era el ver a su club anunciar al delantero titular de un equipito de medio pelo o al crack emergente de alguna entidad de Segunda B. Ahora, la UDA encara cualquier periodo de fichajes con la seguridad con la que te viste el dinero, tanto a la hora de pujar como a la hora de vender.

Así, el mercado se vislumbra como una especie de tómbola que todos los que seguimos al Almería contemplamos girar embobados, expectantes, ansiosos por ver dónde se detiene y por volver a hacerla dar vueltas. El premio puede ser un desconocido y joven sudamericano del que hablen maravillas, pero también algún jugador cotizado de Segunda. Hay alguna casilla en la que le arrebatas un fichaje a un club de superior categoría. Incluso, otra en la que figuran las cesiones de futbolistas de Primera. Sin desmerecerla, quizás la menos ilusionante vista la experiencia del pasado curso. Y luego, en esta ruleta, hay un par de quesitos iluminados, brillantes y con letras gigantes. Cuando la rueda se detiene ahí, una estruendosa alarma suena, despertando la curiosidad de todos. Entonces, se sabe que algo grande va a llegar. Este verano, la flecha aún no se ha parado en ella. De momento. Debería hacerlo para anunciar un delantero al que se le caigan los goles de los bolsillos y, quizás, si el azar nos sonríe, algún mediocentro diferencial.

Entre medias de todo esto, se suelen colar bulos interesados de algún agente o futbolista con contactos en la prensa local -que los propios periodistas no dudan en publicar para hacer el favor a su amigo de turno, aun a sabiendas de la falsedad de dicha información-. Pero no pasa nada. Estamos dispuestos a tragarnos esos rumores. Merece la pena. Porque, cuando recuerdas que el máximo premio que podías recibir con Alfonso García es el mínimo al que aspiras con Turki, el verano se ve de otra manera. La vida cambia. Son cosas que, gracias al dinero, no se pagan con dinero.