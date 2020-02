El tono despista

Almería, 6 de febrero de 2020. Estimado Piñeiro, a mi juicio el problema de las interpretaciones a la rueda de prensa de Guti en Soria viene determinado por el tono empleado por el técnico rojiblanco, que es el mismo cuando gana 0-4 en Lugo que cuando cae eliminado de la Copa en Tamaraceite. Dicho esto y abundando un poco en el asunto, es una obviedad que primero tiró de sarcasmo e ironía para valorar el penalti de Costas como "clarísimo", dando a entender que no habían servido de nada las quejas arbitrales de la jornada anterior y mejor no profundizar en el camino de la denuncia pública. Luego sí aprecié cierto mosqueo con el plantel por no saber defender el 0-1 en Los Pajaritos y en ese sentido observo que se alinea con los mensajes lanzados por la propiedad, en particular por El Assy, alusivos a que a los futbolistas hay que exigirle siempre al máximo y no pasarle la mano por el lomo cuando las victorias no llegan. Así lo vi yo.