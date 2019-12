Llevo meses dando la brasa con la Copa. Ya era hora de que se brindasen opciones a los equipos pequeños. Qué bonitos esos barrios recibiendo a colosos del fútbol. Qué ilusión para la gente de allí. Yo, el salvador del fútbol modesto. El defensor del pueblo. Siempre mirando por el débil. El destino, tan tocapelotas como de costumbre, me dio lo mío el jueves por la noche, cuando, en un partido para olvidar, la UD Almería sobrepasó los límites del ridículo en Gran Canaria ante otra UD. No Las Palmas -ojalá-, sino Tamaraceite, un barrio con nombre de cosmético que, de un plumazo, terminó con cualquier ápice de ilusión rojiblanca. Recuerdo, en mis tiempos de juvenil del Poli Aguadulce que, cuando un partido se nos escapaba de forma absurda, Pedro, capitán por aquel entonces y gran amigo, nos decía, a viva voz, que éramos los más tontos de Almería. En mitad del encuentro. Con todos abochornados por el gol encajado. Sin saber dónde meternos. Él nos daba la puntilla. "¡Si es que somos los más tontos de Almería!". Silencio. Cabeza gacha. Tenía razón. Siempre la tenía. Lo éramos. Y, además, éramos unos auténticos desgraciados. Traumático. El jueves, en Gran Canaria, era el momento de dar un grito así en el césped del Juan Guedes. No fue para menos. Después de que los andaluces se pusieran 0-1. Marcando el empate en el tiempo de descuento tras haberse dejado remontar. Con todo de nuevo a favor. Jugando un cuarto de hora con un futbolista más. Ante un Tercera. Con jugadores valorados en millones de euros. Y con esos goles de Zizu, Eros y Asdrúbal, que bien podrían ser los nombres de tres seductores personajes en una telenovela colombiana, y que ajusticiaron al Almería. Definitivamente, alguien debía haberlo gritado. "¡Somos los más tontos de la Copa!". Atronador. Que calase. Y habría sido verdad. Nadie hubiera podido reprochar nada al mensaje. Tontos y desgraciados, claro. Muy desgraciados. Eso ni el jeque lo cambia.