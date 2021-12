Tengo unos sentimientos raros cuando recuerdo el confinamiento. Por un lado, todos nos sentimos enjaulados, aunque yo tuve la gran suerte de poder venir a trabajar por las tardes, que por lo menos te permitía respirar aire fresco (y bastante puro al haber menos coches circulando) en la moto en el camino de Costacabana a Oliveros. Por otra parte, no me importó correr por las escaleras de mi casa y en el porche, compartir las mañanas con el pequeñajo, aplaudir a los sanitarios (lástima que esa moda desapareciera de forma tan expontánea a como se creo)... Soy un rara avis, lo reconozco. Si no fuera por todas las vidas que se llevó la pandemia esos días (DEP), creo que vivir unos días que se estudiarán en los libros de Historia en unos años, merece la pena. Se me ha ido la mano con la entradilla. En fin, a lo que iba. Quizás lo que más eché de menos esos días fueron las tostadas de José, el bar de Colors Pádel donde desayuno miércoles y viernes al terminar mis entrenamientos. No tienen misterio: buen pan, aceite sabroso, y abundante tomate con atún. La mezcla con la manchada ya queda espectacular. Es media horica en la que desayunar y compartir un ratico de cháchara con los amigos es quizás la mejor hora del día. Influye las endorfinas liberadas después del deporte, está claro. Al final, no es una cafetería, es un pequeño club social dentro de una instalación deportiva. Los conozco desde marzo de 2019 y oye, forman parte de mi familia deportiva. Al final, el deporte lo mejor que tiene es la ducha y la cerveza de después. Son los amigos de barra de bar que haces. No a todos nos importa competir y ser el mejor en lo que hacemos, a algunos nos basta con ser buenos escuderos y, eso sí, disfrutar una vez que dejas de sudar. José lo pasó mal con el coronavirus la pasada Navidad, estuvo ingresado pero venció. Le salió el alma de futbolista de tierra, de balón Mikasa. Por muchos años, sinónimo de salud y de deporte, ahí seguiremos juntándonos a desayunar y a analizar los problemas de España.