Siguen pasando los días desde que se confirmó el ascenso del equipo a Primera División y poco o muy poco se sabe acerca de la plantilla para la próxima temporada.

Se sabe de la no continuidad de los jugadores que acabaron contrato, unas pocas renovaciones y el primer fichaje que se confirmó ayer, cuando apenas quedan tres semanas para que arranque la pretemporada.

Es cierto que habrá quien piense que aún quedan en nómina muchos jugadores, muchísimos, con contrato en vigor, no solo los que estuvieron esta temporada. Hay que añadir los cedidos que, si poco contaron para el club esta temporada, de ahí su salida, mucho menos van a contar para la próxima. Es más, de los que aún quedan con contrato en vigor y que esta temporada han estado a las órdenes de Rubí, está claro que salvo sorpresa, no estarán en la foto oficial del equipo en Primera División, bien porque el club ha hecho caja con ellos, o, sencillamente porque si en segunda sus apariciones eran esporádicas, menos van a contar para la plantilla de Primera. Sólo hay que echar un vistazo a los minutos que han ido acumulando a lo largo de la temporada y aunque como en su día dijo Rubí, que todos contaban, si, todos, pero no todos con la misma fortuna, sencillamente porque no estaban a un nivel que exigía la competición. Y si no estaban para Segunda, ¿van a estar para Primera?

Está claro que al club le queda mucho trabajo por hacer, ya que armar un equipo con garantías para la Primera División no es tarea fácil, pero el tiempo vuela y cuando no vengamos a darnos cuenta, habrán empezado de nuevo los entrenamientos.

La vuelta al trabajo está ahí al lado. ¿Y los nuevos? Se habla mucho de jugadores jóvenes, con proyección pero sin experiencia. Hay que tener jugadores que sepan manejar los partidos, que no se pongan nerviosos y que asuman galones dentro del campo.