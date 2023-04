De traca lo del filial

Muy alejado de la estructura piramidal y formativa de cualquier equipo, al menos desde la llegada de la nueva propiedad, donde se ha dado prioridad y se ha apostado descaradamente por jugadores extranjeros, dejando de lado, muy de lado, a los españoles y mucho más a los almerienses, con un entrenador que llegó al filial tras una temporada para enmarcar con el filial del Valencia, donde no solo lo descendió de categoría sino que sólo fue capaz de ganar un partido en toda la temporada, lo de esta temporada del Almería B es para reflexionar profundamente. Ha acabado la liga a 31 puntos del ascenso directo y veremos a ver en lo que queda en lo deportivo, ya que la próxima temporada sabremos cuántos jugadores del filial acaban en el primer equipo, ya que en su día dijo Óscar Fernández que la prioridad era formar jugadores para el primer equipo: la temporada pasada, cero, y esta va por el mismo camino. Con un presupuesto muy por encima de cualquier equipo de su categoría, con jugadores muy bien pagados y se ha quedado muy cerca de los puestos de descenso a División de Honor. Este modelo no funciona, el no dar continuidad a los jugadores que llegan desde categorías inferiores como puede ser el División de Honor -sólo hay que ver los jugadores que había hace dos temporadas y con los que el club no volvió a contar, algunos con casi siete u ocho años en el Almería-, tirando por el suelo un trabajo de cantera, con una plantilla llena de jugadores extranjeros que no ha dado ese plus que necesitaba este equipo para subir de categoría. Esto era un objetivo prioritario para el club, pero ha vuelto a fallar y de manera estrepitosa. Ha sido un auténtico descalabro, un desastre. ¿Qué pasará la próxima temporada?, ¿apostará el club por un entrenador de la tierra, por jugadores almerienses, por jugadores españoles? Dos años diseñando una plantilla que ha costado una pasta para seguir donde siempre. Está claro que en el filial algo no se está haciendo bien.