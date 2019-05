La tradición del buzoneo

Víctor aunque, efectivamente, ambos pertenecemos a esa 'generación millenial' me quedo con la tradicionalidad del buzoneo. Desde que tuve la oportunidad de votar por primera vez, allá con 19 años recién cumplidos, siempre me ha gustado leer el mayor número de programas políticos en los días previos a las elecciones. Bien es cierto que, como comentas, hoy las Redes Sociales desempeñan un papel fundamental tanto en el día de los distintos consistorios y ayuntamientos pero también de las instituciones supranacionales. Sin embargo, será que me estaré haciendo viejo pero yo me quedo con los programas de papel de todos y cada uno de los partidos que presentan candidaduturas. Un año más, vuelvo a cumplir con dicho ritual en estos días previos a la llegada del 26-M. Espero no ser el único que durante estos días desempañe esa tradicionalidad y recurra a la propaganda de 'buzoneo' para decidir la papeleta de las próximas elecciones. Una generación se irá y otra vendrá, pero lo que ha perdurado tantos años, que no lo pierda nadie ni nada.