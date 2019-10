Casi una tragedia griega

La tragedia griega es un género teatral originario de la Antigua Grecia. Inspirado en los mitos y representaciones sagradas que se hacían en Grecia y Anatolia, su influencia llega sin grandes modificaciones hasta el Romanticismo. El argumento de la tragedia es la caída de un personaje importante y contaba de cinco partes: el Prólogo, los Párodos, los Episodios, los Estásimos y el Éxodo. El domingo, ante el Extremadura, a punto estuvimos de vivir una tragedia griega en el Estadio Mediterráneo. Fue un partido con un ambiente raro. Al equipo no le salía nada, mostrándose impotente ante un Extremadura que, si bien se muestra correoso en sus desplazamientos, no deja de ser un equipo en la zona baja de la tabla. No enlazábamos dos pases seguidos. No había conexión entre los mediocentros y los delanteros. Darwin y Coric querían buscarse, pero sin suerte. Así, el balonazo largo era nuestro inoperante recurso más socorrido. Hasta que Casto, exportero rojiblanco, decidió devolvernos alguna deuda que tendríamos pendiente. Primero, haciendo un doble penalti a Martos y Darwin que el uruguayo aprovechó para anotar su primer gol y adelantar el equipo. Seguido de una estatua que hizo tras un chut de Lazo desde fuera del área. Con 2-0 a favor, el Almería vivió sus mejores minutos y de nuevo Lazo se reivindicó con un golazo en el que esta vez nada podía hacer el meta extremeño. Con 3-0, Pedro Emanuel, al que sus jugadores se abrazaron tras el primer tanto, parecía poder respirar tranquilo. Pero el Extremadura anotaría dos goles sobre la bocina, devolviendo la inquietud y el desasosiego a una grada que se temían lo peor. Por suerte, no hubo tiempo para que la cosa se convirtiera en una tragedia, y el éxodo del entrenador luso se paró, al menos por una semana. Es indudable que el equipo no pasa por un buen momento, y coincido con el entrenador que lo importante era cortar la hemorragia de puntos y reencontrarnos con la victoria. Ahora toca demostrar en Oviedo que lo de las últimas semanas ha sido una crisis pasajera…