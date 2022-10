El mundo puede ser cruel. Las circunstancias también y la vida en general de vez en cuando, caprichosa, echa sal en las heridas. Las cosas pasan y suceden de cualquier manera y en el momento menos pensado. Pero que un árbitro pite el final de un encuentro, luego lo reanude a instancias del VAR que vio una mano dentro del área, el partido vuelva a jugarse porque han decretado penalti, lo tires, te lo pare el portero y el rebote caiga en la cabeza de Saúl y de en el travesaño, solo le puede ocurrir al Atlético de Madrid.

Uy, uf, no y las manos a la cabeza ante tanto despropósito amontonado. Por algo le llaman el pupas porque a nadie le ocurren las cosas que le pasan al Atlético de Madrid. No sólo en finales de Champions frente al Real Madrid. Siempre pasa algo y la suerte le es esquiva al colchonero que lleva años tratando de romper la maldición y el hechizo, buscando tal vez los viejos amuletos enterrados en los campos del Atlético Aviación, del Metropolitano, del Vicente Calderón o a orillas del Río Manzanares. No se puede tener peor final en una competición europea, tampoco en un partido de solteros contra casados. La sensación es tan profunda que supera al deseo de ganar de penalti injusto en el último minuto.

La representación, si eres un indio de verdad, invita a hacerte el harakiri en la tribuna o frente al televisor, mientras los agnósticos no entienden la magnitud de la tragedia. Es eso. Es más que la comedia. Es el absurdo llevado al extremo. Es el colmo de la mala suerte cuando el juego te ha dado una segunda oportunidad. Es el no dormir en toda la noche pensando en lo que pudo ser y no ha sido. Es el tango en su versión más arrabalera. Es la tragedia griega intentando mostrar al mundo que la alineación de los astros atenta contra la propia Atenas, donde el horror y la compasión son producto de la fatalidad. Lo trágico no es casual y sólo es así concebido porque su destino es ineludible. Todo lo que pasó antes ya no importa. Los protagonistas pasarán a la historia y serán recordados por generaciones.