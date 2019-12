Casi un trámite y a cerrar con guinda

Le sale todo al Almería, es así. A mí, al menos, me da cosa escribirlo, leerlo, escucharlo o verlo. Sólo así se explica el empate en Fuenlabrada, con un sensacional cabezazo de Sekou. Igualar un 2-0 en contra a uno de los conjuntos más sólidos de la categoría y en su campo. El guion sólo se mejoraba de una manera. Para más inri, para enganchar a un futbolista que vive en una montaña rusa esta temporada. De ser el niño bonito al ostracismo del banquillo en un vaivén de emociones difíciles de asimilar también para los profesionales, siempre personas por encima de futbolistas. Va en el sueldo, sí, y el fútbol es lo más importante de lo menos importante; pero quién sabe pasar de pichichi a olvidado.

Bien para quedarse o para salir, le vendrá bien el gol al delantero, que es un caramelo muy apetecible en el mercado. Ese ramillete de goles son un buen reclamo y un buen escaparate para encontrarle acomodo. Si es que se quiere dar un nuevo impulso a la delantera, como parece. Mi opinión es que tendría que ser bastante tentador el futbolista para romper una tripleta que me parece de lo más completa. Entre los tres tienen casi de todo lo que necesita un punta. Pero claro, la última palabra no es nuestra.

Ahora toca cerrar el año con la Ponferradina en liga, lo que verdaderamente interesa. Está en una posición interesante el Almería, que se agarra con unas y dientes a la pequeña cuerda que suelta el Cádiz. Antes, hoy, un duelo con poca chica con el Tamaraceite. Obviamente el objetivo es ganar, pero una eliminación a mí no me dolería en exceso. Quizá por las formas, no se trata de arrastrar el escudo, pero no es el objetivo. Si se enfoca como un banco de pruebas para los que cuentan con menos minutos, que no cabe otra posibilidad, sí parece un buen complemento. Pero es sólo eso. El foco está en otro lado, como es obvio.