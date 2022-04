De trampa a oportunidad

La Unión Deportiva Almería hizo el lunes algo más importante que conseguir tres puntos: ganó en tranquilidad. Parece un concepto antinómico dentro de un tramo final de temporada, pero los de Rubi demostraron fortaleza mental, sacando adelante su partido en una jornada en la que sus rivales pincharon, y futbolística, haciéndolo con solvencia, goleando. Ahora, con este triunfo, los andaluces han logrado que lo de Valladolid pase de ser una trampa a ser una oportunidad.

Haber tropezado ante la Ponferradina hubiera significado ir a Pucela a un todo o nada. Todo, porque no quedaría otra que ganar para adelantar a los blanquivioletas. No se contemplaría otra cosa. Nada, porque una derrota dispararía a los locales y ahondaría en la herida anímica de un equipo que no habría sido capaz de vencer ni a los del Bierzo ni a los pucelanos. Pero los de Rubi evitaron este escenario catastrófico y ahora llegan a Valladolid, casi, sin nada que perder y con un mundo por ganar. En el peor de los casos, la derrota devolvería todo a como estaba esta semana, pero con la diferencia de que el Almería habría superado su tramo más complicado del campeonato y podría mirar con optimismo a lo que viene, lejos de lo que les ocurre a Valladolid y Eibar, aún con choques ante rivales directos por jugar. Un empate sería una buena noticia, porque todo continuaría igual, con una jornada menos y la ya mencionada ventaja del calendario. Pero un triunfo visitante sería apoteósico. Dejaría a dos partidos de distancia a los pucelanos, con el golaveraje particular ganado, con el shock anímico que ello supondría para los de Pacheta y, otra vez, con un calendario mucho más amable por disputar.

Así, lo que podía haber sido un partido dramático para los de Rubi será ahora un billete para soñar. El sábado solo uno de los dos equipos jugará una final. No será el Almería. Saber gestionar las urgencias del Valladolid se antoja clave. Sería dar un paso de gigante.