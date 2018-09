La UDA tiene hoy una trampa en forma de partido. Después de la exaltación de juego y buenos resultados que se viene realizando al equipo en las últimas semanas, merecido por otra parte, es muy probable que un partido en casa ante a priori un equipo sin el eco mediático de la mayoría de rivales de la categoría se puede despistar y perder el rigor competitivo. Hay que recordar que en la UDA hay muchos futbolistas que están debutando en la categoría y la igualdad puede hacer perder un poco la perspectiva en función del rival. El Reus dirigido por Xavier Bartolo no tiene un equipo lleno de nombres contrastados. Es por ello que desde la unidad intentan ser un rival difícil de superar y elegir el momento para sorprender a través de una transición rápida o un balón parado. La acumulación de centrocampistas conlleva dejar muy poco espacio para filtrar balones a los mediapuntas rivales y por tanto conceder pocas ocasiones. El juego abierto y de área a área que esta provocando la UDA en este comienzo de temporada puede verse reducido por la táctica y control impuesto por el entrenador catalán. Desde un 1-4-1-4-1 donde Edgar Badia es el portero titular hasta el goleador Linares como delantero centro, hay una columna vertebral que como hemos nombrado anteriormente no tiene jugadores de relumbrón pero con la capacidad necesaria para llevarse los puntos del Mediterráneo. El centro de la defensa lo forman los jóvenes Mikel Villanueva y Catena, este último llegado desde el Marbella y que con tan solo 23 años ha dado el salto desde la tercera división madrileña en apenas dos temporadas. Por delante de ellos lleva la manija del equipo Luis Gustavo, salido de la cantera del Barça y con capacidad para darle sentido al juego del Reus. Ayudándole en la contención y elaboración están Ortiz y Juan Domínguez. La banda izquierda es propiedad de Fran Carbià, un veterano ya en el equipo pese a sus 26 años mientras que Alfred Planas ocupa la banda derecha. Sin duda otra de las trabas del Reus es el no haber podido inscribir a futbolistas que deberían ser importantes como Yoda o Isaac Cuenca por el problema de la restricción salarial.