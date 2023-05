La jornada 36 no ha sido muy buena para los intereses de permanencia. La cola se aprieta y las distancias son casi mínimas a falta tan solo de dos jornadas para que acabe el curso, seis puntos en juego. Me preguntaba un amigo: ¿Cómo estás? Y le contesté: “muy tranquilo”. Sí, muy tranquilo porque me creo a pies juntillas las palabras de Rubi, esa frase que pronunció en el Metropolitano tras caer con el Atlético de Madrid cuando se le preguntó por las opciones de permanencia y él, ni corto ni perezoso, dijo que estaba convencido de que el equipo no bajaría a Segunda. Pues yo, como digo, estoy muy tranquilo, por ejemplo de cara al partido del domingo frente al Valladolid, a pesar de que, por decisiones que muchos no compartimos como la titularidad de Luis Suárez en San Sebastián, el equipo no podrá contar con el mejor jugador que a día de hoy tiene el Almería, por su forma de ayudar y el carácter que tiene en el campo. Y es un gran problema, claro que lo es, pero Rubi frotará una vez más su lámpara mágica y encontrará la solución para que todos digamos cuando acabe la temporada esa frase tan manida de que “ya lo dijo Rubi”, aunque el primero en hacerlo hace ya muchos meses fue Mohamed El Assy, quien aseguró en más de una ocasión que el Almería no volvería a bajar a Segunda. Ahora solo queda disfrutar el domingo del último partido de la temporada en casa, que debe de ser una fiesta, ya que con esos tres puntos el Almería matemáticamente habrá cumplido con el “verbo” rotundo de Rubi y el deseo de los dirigentes del club, que el equipo se mantendrá en Primera. Lo dicho, el domingo todos al campo a disfrutar del último partido de la temporada en casa. Todos nos lo merecemos después de una temporada cargada de grandes emociones, aunque por momentos no hayamos entendido a Rubi y su forma de ver el fútbol.