Se trata de un partido más

Estoy con Paco Gregorio. El partido del domingo frente al Córdoba no deja de ser uno más en el calendario de Liga. Si se le gana al equipo cordobesista solo se habrán sumado tres puntos más, y solo eso, nada más.

Que el árbol no nos impida ver el bosque. Después del partido frente al Córdoba que no se nos olvide la asimetría del calendario en esta segunda vuelta y de manera consecutiva, Zaragoza, Sporting y Dépor, fuera de casa, y Granada y Rayo Mahadahonda, en casa, que no es poco, para cerrar un mes de marzo que, tal y como dijo Alfonso García a la conclusión del partido frente al Numancia, sí que dictará por lo que finalmente peleará el equipo.

Esos sí que son partidos clave, sobre todo los que va a tener que disputar lejos del Estadio Mediterráneo y, sin dejar de lado, cuando el Granada, que será el próximo rival de quipo en casa, se plante en el Estadio.

Y es que el mes de marzo va a ser clave, más aún si cabe que el partido del domingo frente al Córdoba.

El mes de marzo viene con máxima exigencia para los del Fran Fernández con un calendario que a buen seguro tienen perfectamente estudiado en el vestuario y saben lo que va a haber en juego en cada encuentro.

Ahí sí se sabrá si el equipo está o no preparado para pelear por una plaza de play-off, porque los puntos del mes de marzo son puntos con un valor trascendental para hacernos o no la ilusión de poder pelear por intentar el ascenso a Primera División.

Pero eso, amigos, son palabras mayores y estoy con Alfonso que todos saldremos de dudas una vez que acabe el mes de marzo. Habrá quien diga que después quedará mucha Liga, no es cierto, quedará menos Liga, pero los partidos de marzo sí que marcarán mucho el devenir final de este equipo.