El tren que no cogió Alfonso

A Alfonso García hay que achacarle muchos debes en su largo listado de acciones como presidente del Almería. Esta serie de despropósitos fue creciendo en su etapa final, conforme su ilusión disminuía y su cartera se cerraba. Sin embargo, el mítico mandatario cometió uno de sus principales errores mucho antes de este quinquenio negro que, de no ser por la venta de la entidad, habría terminado con el club en Segunda B. Fue en 2007, época en la que todo iba rodado, cuando Alfonso cometió uno de sus mayores atropellos. En el primer ascenso del Almería como UD, embriagado por los baños de masas y la lujuria de la élite, el presidente tuvo a bien poner abonos a cuatrocientos, ochocientos y mil doscientos euros en fondo, preferencia y tribuna, respectivamente. No contento con ello, Alfonso obligó a los abonados a pasar por caja en los partidos ante Real Madrid y Barça. Fue un frenazo para una masa social que empezaba a sentir, por fin, a ese equipo. Hubo muchos abonados, sí, pero también mucha gente que no pudo afrontar esas tarifas y cuya implicación se diluyó. Alfonso García jamás volvió a tener una oportunidad así para afianzar la comunidad de su club. Quince años después estamos contemplando una situación superior a aquella. La hinchada del Almería ha crecido en número y ha disminuido su edad media, con miles de jóvenes abrazados a los colores rojiblancos. Ir al estadio ya es algo más que ir al estadio. Es acudir antes con amigos y familiares, contemplar los recibimientos, impregnarte del colorido y cantar junto a cientos de desconocidos como nunca antes había ocurrido en la Vega de Acá. Y es el momento de aprovecharlo con una campaña de abonos asumible que empequeñezca el Mediterráneo. La directiva ya se equivocó en la pésima gestión de aquellos abonos desaprovechados por la pandemia o encareciendo el carnet en un año marcado por la crisis. Aprender de estos errores puede asentar, ya sí, una masa social considerable en la provincia. No sabemos cuándo habrá una ocasión igual. Alfonso no la tuvo.