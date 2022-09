Las redes sociales siguen acudiendo día a día a su protocolaria cita con la polarización. Esto no deja de ser una caricatura de la sociedad actual, pero son las redes las que se encargan de darle cócteles molotov a un constructo ya pirómano casi por naturaleza.

Llevándonos esta metáfora desfigurada al panorama que nos ocupa, la UD Almería, estamos siendo testigos del último debate que se ha generado en la comunidad tuitera. ¿Quién debe jugar?, ¿Pacheco o Fernando? Un debate forzado, pues el tema es claro y cristalino, que, como otros tantos, tiene ganadores y perdedores y donde, por consiguiente, el interés común se diluye.

Una batalla casi personal alimentada por hunos y hotros comandos y que siguen deteriorando el ambiente ya de por sí poco fraternal que se respira, en este caso, en Twitter. Que es un lugar inhabitable ya lo sabíamos, pero, como en la humanidad misma, aún guardamos ese resquicio de fe. Es atrevidísima la ignorancia, qué duda cabe. El debate, en general, es necesario. Y, aunque parezca lo contrario, no me posiciono en contra ni de éste, ni de prácticamente ninguno. Sí en contra de hacer de él una causa personal. Porque lo peor no es la escaramuza ya formada, sino cómo se prolongará ad infinitum.

Ahora, el comando pachequista tiene la iniciativa. Cuando falle Pacheco, será el fernandista el que se jactará de que ya había avisado. Cuando vuelva a jugar Fernando, desde la trinchera se volverá a poner el grito en el cielo. Cuando no queramos darnos cuenta, ya habrá surgido la minoritaria plataforma Fuoli Existe. Todo esto, inmersos en una temporada donde ya se puede prever el sufrimiento que causará. Nadie, aunque no lo crean, es tan importante. Absolutamente nadie.