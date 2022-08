Un triste adiósDos suspiros

José Carlos Lazo dice adiós a la UDA. Una despedida que va de la mano de una amargura propia por lo que no ha sido y pudo ser. El sanluqueño es un jugador tan maravilloso y especial en el imaginario colectivo tras sus grandes tardes y se marcha despues de una etapa que no logra satisfacer a los que veían a Lazo como un baluarte en Almería. Una verdadera lástima, ya que por condiciones y estilo está llamado a ser un futbolista relevante en la parte media-baja de la Primera División. Pero, como con muchos perfiles similares, la irregularidad ha acabado sucumbiendo al talento. Los destellos se han ido apagando y su fútbol se ha ido poco a poco evaporando. Su brillantez ha acabado en una molesta oscuridad. En su primer año, recién aterrizado de Lugo, lo que todos esperábamos no se corresponde a un posterior rendimiento decadente y lúgubre con respecto a sus primeros meses. Darwin, Juan Muñoz y Lazo, un ataque ganador de un plantel aspirante. Era uno de los líderes del equipo y ha acabado siendo un agitador inoperante. Una eterna espera para ver su mejor nivel como rojiblanco. Una caída libre sin paracaídas. Sus últimas actuaciones son caricaturas de su mejor versión. Sin la autosuficiencia de unos ni la explosividad que las lesiones musculares han ido restándole, no podemos despreciar su implicación en un proyecto que ha acabado siendo parte de él. Su carrera aquí es el Almería de Turki Al-Sheikh en Segunda en su totalidad. Son los cursos de promociones, de la lucha fallida ante el Girona y la de un final tan bonito como soñado. El extremo representará esta etapa sin un cierre deseado y, quizás, con la insatisfacción personal de no poder disfrutar de un Almería de Primera. Se ha sido en muchas ocasiones injusto con él, pero es el mejor momento de separar los caminos. Después del ascenso que toda Almería y Lazo esperaban ansiosos. Mucha suerte en Barcelona, José Carlos. Te vas como uno de los nuestros.

LA introducción, el nudo y el desenlace son las tres partes que componen la estructura de toda obra teatral. El fútbol no tiene nada que ver con las producciones dramáticas, aunque en ocasiones un partido parezca puro teatro y el Siglo de las Luces, así llamado el XVIII por la vuelta al clasicismo, la razón y el intelecto, no siempre lo sea para muchos equipos y acabe en todo un drama para los tres últimos. La 22-23 es un destino desconocido. Estamos ante un asalto de esgrima donde todos acabarán tocados, pero unos más que otros.

El Almería estrenó su casillero de puntos el pasado lunes en Elche con un empate que sucede a la derrota contra el Real Madrid en el inaugural. No sabemos si el orden de los factores podría haber alterado el producto. Este periodista está persuadido que la lectura sobre lo ocurrido no sería la misma. Empatar con el actual campeón y caer con el cuadro de Francisco daría lugar a la misma puntuación, pero no así las sensaciones. A todos, salvo a los más grandes, se les perdona todo contra los merengues.

Pero perder contra los ilicitanos ya es otra cosa al tratarse de rivales directos que van a luchar por escapar del descenso. Los unionistas se han adelantado en el marcador en los dos partidos y su renta se ha desvanecido a los pocos minutos. La percepción parece negativa por no haber sabido gestionar la diferencia, mientras que se vería de una manera positiva, como la de un equipo con capacidad de reacción, de haber sido al revés.

Pero no faltan quienes tratan de sacar conclusiones, muy rápidas sobre periodos de tiempo tan cortos y con las plantilla incompletas, y tratan de extrapolarlas al resto del calendario cuando estamos en el primer suspiro, del sueño o pesadilla.