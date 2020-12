El triunfo del trabajo

Reconozco que cuando se anunció su fichaje a las puertas del play-off contra el Girona, no lo recibí muy bien. Como todos, busqué referencias e información sobre su trayectoria, pero no me convencía mucho cambiar de nuevo de entrenador, y menos a esas alturas. Su puesta en escena contra el conjunto gerundense fue desalentadora, y eso vino a enrarecer más su fichaje. Hicimos la pretemporada, muy caótica por los numerosos cambios en plantilla, y pese al debut prometedor en Lugo, las 3 derrotas consecutivas pusieron a José Gomes en el disparadero. Sin embargo, el portugués no desesperó, siguió creyendo en sus habilidades y sus jugadores, y, lo más importante, los jugadores siguieron creyendo en él. El empate ante el Cartagena en casa, aunque escaso, al menos sirvió para romper la racha negativa. A partir de ahí solo una derrota en los últimos 14 partidos, cabreo contra el Girona incluido por empatar pese a jugar en superioridad buena parte del encuentro, colocándonos con 38 puntos en la tabla, terceros, a seis del segundo y con opciones de acabar el año en ascenso directo si ganamos en Cornellá. Los números no engañan. El Almería se ha consolidado como uno de los mejores de la categoría, con un estilo de juego muy reconocible y una amplitud de plantilla envidiable. Gomes ha repartido minutos entre casi la mayoría de sus jugadores, rotando a 11, 10 o 9 de una vez, y el equipo no se ha resentido. Todo esto manteniendo un discurso afable, humilde y cercano, donde el trabajo sobresale por encima de todas las cosas. Es justo darle el mérito que le corresponde y a su cuadro técnico en todo lo bueno que le está pasando al Almería. Un Almería que tiene alma y fe en sus posibilidades, que busca la victoria hasta el final y que está teniendo esa pizca de suerte que suele acompañar a los grandes. Pero no está arriba solo por la suerte o por el presupuesto. Los rojiblancos están arriba porque tienen un plan, pero, sobre todo, porque creen en él, y eso es buen reflejo de la labor de Gomes en el banquillo…