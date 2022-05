Nuestro turno

El sábado. Será el sábado por la noche. Siete días. Comenzamos esta cuenta atrás hace exactamente una semana en Valladolid. Éramos muchos los que llevábamos tiempo haciendo cábalas, pero fue el triunfo vallisoletano el que fijó, al fin, día y hora exactos para un ascenso que habría sido insulso -si es que se puede usar esta palabra cuando hablamos de una cosa así- de haberse conseguido en diferido y a distancia, un día después de que el Almería hubiese disputado su partido en Anoeta. Desde entonces, todo es fervor, planes de sábado, preparativos de fiesta, ilusión. Porque el lugar, nuestro estadio, la situación, con el equipo imparable, y el rival, el colista, parecen conformar un escenario idóneo para culminar el gran objetivo de estos últimos tres años. Así, la ciudad está engalanada, la afición entregada y la fiesta preparada. El rojiblanco lo inunda todo como pocas veces lo había hecho en una provincia, ya sí, volcada, que confía ciegamente en las posibilidades de los de Rubi.

Entre tanto, existen algunas voces sensatas y timoratas, pocas, que nos piden que nos calmemos. Que nos dicen que no lancemos las campanas al vuelo. Que nos recuerdan que el partido hay que jugarlo. Que nos señalan que todavía hay que dar ese último pasito. Y que nos piden que esperemos. No. Lo siento. Venimos de pasar varios minutos en Segunda B en Lugo. De jugadores sobre los que se cernieron sospechas de amaños. De brazaletes de capitán maltratados en un córner. De desapegos y desarraigos. De veranos rácanos. De inviernos fríos. De alas cortadas cuando llegó la bonanza de Turki y creíamos que podíamos al fin volar. Nosotros no necesitamos concentrarnos antes de un duro encuentro. No tenemos que saber cómo juega nuestro rival. No marcamos goles ni los evitamos. Nosotros, simplemente, disfrutamos y sufrimos. Y ya nos tocaba hacer lo primero. Lo de hoy solo es la culminación. Merecemos esta semana que llevamos y merecemos lo que viviremos esta noche. Por fin nos ha tocado. Por fin es nuestro turno.