La última bala

No hay un campeonato tan igualado y con tanta incertidumbre en la clasificación como la segunda división. Si hace tan solo un par de semanas la UD Almería estaba descartado para entrar en play-off después de que estuviese cinco jornadas consecutivas sin conseguir ganar, ahora dos victorias después tiene una muesca en el revolver para intentar engancharse a la pelea por el ascenso. Con la clasificación en la mano es muy difícil, por el número de equipos que están peleando por el mismo objetivo y porque son todavía seis puntos lo que separan al conjunto de Fran Fernández de la sexta plaza. También es cierto que las sensaciones son buenas y si Álvaro Giménez sigue con su racha goleadora unido a la solvencia defensiva del equipo todo es posible. El primer escollo es un rival directo que esta semana ha destituido a su entrenador. El Real Oviedo prescindió de Anquela para repescar al argentino Sergio Egea. ¿Cuántos equipos han cambiado de entrenador antes de jugar contra la UD Almería? Los asturianos llegan al Mediterráneo con la única premisa de puntuar si no quieren descolgarse definitivamente y, con solo un punto de distancia de los rojiblancos, lo que se puede vivir esta tarde es una final por no quedarse apeado del objetivo. No hará mucha revolución Sergio Egea de lo que venía proponiendo Anquela en las últimas semanas, su discurso se centrará más en la intensidad y sacar el orgullo de sus futbolistas que a cambios drásticos en el sistema y en los jugadores titulares. La única duda será saber si sigue con la defensa de tres centrales o vuelve a los cuatro defensores que comenzó el Oviedo a principio de temporada. Buenos futbolistas no le faltan, aunque es cierto que no para tener solvencia en la clasificación. Profundidad de plantilla y algún futbolista no a su mejor nivel les ha penalizado. Pese a ello jugadores como Saúl Berjón pueden resolver el partido. Un extremo de los de antaño, que le gusta encarar, rápido y con un gran golpeo de balón siempre listo para definir o para buscar un centro a los receptores en área.