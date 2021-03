La última curva

El calendario es igual para todos. Pero no repercute negativa o positivamente igual a todos. La Semana Santa que se le viene por delante a la UDA tiene muchas curvas peligrosas. Y es que a los rivales complicados a los que se tiene que medir, se une que varios de sus importantes jugadores tendrán compromisos con sus selecciones. Por si eso fuera poco los rojiblancos han conocido estos días que tendrán muy pocos días para descansar entre partido y partido, por lo que se avecina una nueva revolución en el once por parte de José Gomes. No me gusta nada que los clubes se quejen por lo que sucede fuera del terreno de juego. Son circunstancias que suceden en el fútbol. Hay veces que te beneficia y otras te perjudica. Obviamente que la UD A no pueda contar con Sadiq es un gran contratiempo para el equipo. Pero no es menos cierto que sus números y sus buenas actuaciones han sido las que le han llevado hasta ahí. Cuando en verano se ficha a un futbolista de sus características sabes que esas cosas pueden suceder, por lo que por eso digo que nadie debe quejarse o maldecir a los partidos internaciones por privar a los almerienses de sus mejores futbolistas. Todo esto llegará en Semana Santa. Ahora toca centrar las fueras en no perder la posición de ascenso directo que ganó el Almería en las últimas fechas. El lunes visita el estadio de los Juegos del Mediterráneo el Alcorcón. Un equipo muy difícil de hincar el diente y que destaca por su trabajo defensivo. El conjunto de José Gomes tendrá que afanarse en llevar el balón rápido de lado a lado si quiere encontrar alguna grieta por donde poner progresar. Llega después de realizar uno de los mejores partidos de la temporada ganando 4-0 al Mirandés y explotando otra de sus grandes características el juego por banda y las transiciones. Xisco Jiménez llega en estado de gracia y los carrileros Laure y Bellvís cuajaron un gran partido hace siete días. El entrenador del equipo del sur de Madrid, Anquela, se aferra a la línea de tres centrales. Dejando por delante a un gran Juanma Bravo que se ha hecho con el puesto y que puede estar acompañado de Boateng.