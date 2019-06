Sábado noche de despedidas inevitables. Gran broche para cerrar una temporada estupenda de la UDA ante un Albacete que huele a Primera y no precisamente por lo mostrado aquí. Los de Ramis vinieron a cubrir el expediente, sin la mayoría de sus titulares. Así, pudo el hambre de los nuestros, sobre todo de Álvaro, que consolidó brillantemente su condición de Pichichi y redondeó una cifra que igualó en número a su dorsal, el 20, ese que también llevó Ulloa. La afición rojiblanca ya tiene otro máximo goleador al que recordar, sumando al argentino a Charles, sin olvidar las cifras de Quique y, echando la vista atrás, las de Negredo. Noche para celebrar, con ese 3-0, la tranquilidad de las últimas jornadas. Para lamentar quizá no haber podido pelear hasta el final por cotas mayores. Para pensar desde ya, con cierta desazón, en lo que pasará de cara a la siguiente temporada. Nostálgica despedida de Fran Fernández, al que otros darán, justamente, lo que merece. De igual modo, la del sábado habrá sido la última noche de otros muchos. Porteros y laterales son los únicos con billete asegurado de la retaguardia rojiblanca. Me da que los centrales, tanto titulares como suplentes, por desgracia y por suerte, no seguirán. De los medios defensivos, quedaremos sobre todo a expensas de lo que necesite Monchi para reforzar a un Sevilla que vuelve a Europa. De los ofensivos, Chema tendrá que dar un paso adelante con, a priori, menor competencia. Arriba quizá sólo quede al final el que estaba fuera desde el principio, paradójicamente. Y en los extremos, Rioja llevaba jornadas sintiéndose de Primera, jugando o sin jugar para reservarse, mientras que a Corpas no se le han dado tan bien y pondría en cuarentena su salida. Una última noche, en fin, de luces y sombras para una afición que volvió a quedarse en casa o en el bar. No me escondo, yo el primero. Tampoco nos rasguemos las vestiduras. Cada uno lo vive como puede o quiere. Las despedidas son cada vez más frecuentes pero no por ello menos dolorosas. Continuará.