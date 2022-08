Un último retoque

Tanto escuchar en infinidad de reuniones, a través de las redes sociales o cara a cara, que sin jugadores de Primera División la Unión Deportiva Almería no iba a ningún sitio en esta ilusionante campaña, y ahí los tienes a muchos de ellos un mes después de tanta verborrea.

Sé que está feo comentarlo, pero un servidor recalcó desde estas líneas durante gran parte de la pretemporada que los jugadores más trascendentes del Almería se ganaron a pulso ser de Primera División por el mero hecho de haber alcanzado la máxima nota, matrícula de honor, en el examen de ingreso a la máxima categoría por ser campeones de Segunda División.

También reflexioné en aquellas semanas, cuando el Almería no ganaba en pretemporada, acerca de la poca importancia que se le debe de dar a los resultados de preparación, porque la carga de trabajo estaba siendo muy exigente en esos días. Ya no más autobombo, prometido, pero siempre es bueno recordar estas cosas para que la próxima vez más de uno se lo piense antes de hablar a la ligera. Las casualidades no existen, y ya tenemos la explicación del porqué este Almería puso contra las cuerdas al actual Real Madrid (campeón de España y Europa), ya que ha refrendado en el Martínez Valero y ante el Sevilla todas las virtudes que ha exhibido precisamente con aquellos jugadores tan criticados en su momento, pero que le dieron a la entidad el primer trofeo de campeones de Segunda División.

Una vez expuesta esta oda al fútbol rojiblanco, habría que centrarse en mejorar ciertos aspectos para cuando vengan mal dadas, porque la euforia no debería cegarnos. La seguridad defensiva está siendo brillante, pero para la creación en la parcela central se debe de buscar una solución, sobre todo cuando sean los equipos de la liga del Almería los que se encierren. Y es que el mismo Rubi lo reconoció en la rueda de prensa celebrada tras el partido.

Abogo por mantener el bloque, pero también por hacer una operación de cirugía estética a una plantilla que no sólo se puede basar en aguantar y contragolpear. El estado de forma de varios jugadores es excepcional, sobre todo me llama la atención el renacimiento de Sergio Akieme, que llevaba unos meses fuera de onda. Sus marcajes cuerpo a cuerpo, echando su aliento al contrario, me retrotrajeron a los mejores defensas individuales de la NBA.

Umar Sadiq y Largie Ramazani, a lo suyo, y eso que el nigeriano todavía puede dar más de sí. Lucas Robertone y Samu Costa también forman otro dúo implacable. Al que sí echo en falta, por ser un jugador con posibilidades y futuro en Primera, es a Arnau Puigmal. Tengo ganas de verlo competir en la máxima categoría. Semana decisiva la que viene porque hay que completar una plantilla que ha demostrado estar preparada, pero a la que le falta un último retoque.