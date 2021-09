Hasta el último aliento

Siempre suele existir un tope para todo. Por mucho que a veces no queramos, cuando nos falla la fuerza física o llegamos a un punto de agotamiento mental extremo, hay que asumir que no podemos más. Es evidente que no somos máquinas. Ocurre sobre un terreno de juego, subiendo una montaña, en el ámbito laboral y también en el personal. Así es la vida, una carrera de fondo en la que en algunas ocasiones celebramos victorias y en otras, pese a nuestro admirable esfuerzo, sufrimos derrotas. O como suele decirse, unas veces se gana y otras se aprende. ¿Y cuándo sabemos si es el momento de claudicar, de decir basta o de arrojar la toalla? Es difícil saberlo, sobre todo en la parcela deportiva. Si algo refuerza el deporte de competición de la vida de las personas que lo practican es esa lección de que hay que darlo todo hasta el último minuto, pelear hasta el final, sacando esas fuerzas que creíamos no tener pero que aparecen en los momentos duros. Esa energía de resurrección, la que te hace avanzar un último metro o saltar para rematar un balón en el descuento de una final que vas perdiendo, es la que da títulos, la que te hace cruzar una meta a la que creías que no llegarías nunca. ¿Y qué activa ese último aliento que te hace resurgir como un Ave Fénix? Principalmente la motivación y las ganas. Cuando hay un gran trofeo en juego es difícil rendirse antes de tiempo, aunque ya casi no podamos ni mantenernos en pie. La naturaleza nos ha creado con muchas debilidades, frágiles como el cristal cuando nos rompen el corazón, pero también con una fortaleza para afrontar ciertas situaciones que nos hace ser duros como el acero cuando realmente hay que serlo. No es nada fácil gestionarlo, sobre todo en nuestro día a día, ante encrucijadas personales, de salud, pero ahí está en nuestro interior, ese fuego vital que espera su momento para arder, para desatar su furia y derribar cualquier muro que encontremos en nuestro camino para seguir adelante y poder decir que no es el día de la rendición. Mañana no se sabe, pero hoy no se claudica.