El último chiste

Se retira Joaquín. Todavía no porque será a final de temporada, pero se va. A los 41 años de edad, restando ocho encuentros para acabar el campeonato, ostentará la segunda posición de un récord que tiene Zubizarreta en encuentros disputados en liga. De ahora en más, cada juego será un homenaje al del Puerto de Santa María, que con sus cada vez más frecuentes apariciones en televisión, hasta tener programa propio, dejaba entrever que la decisión de colgar las botas estaba cada vez más cerca. El sábado en el Sadar y frente a Osasuna fue aplaudido por el público local. Tal vez, como dijera Jagoba Arrasate, por ser un tipo que cae bien, que siempre tiene una sonrisa y que entiende al fútbol como a un arte. Claro, Joaquín ha tenido la suerte de ser Joaquín y de ser del Betis, y eso, quieras que no, ayuda. Del Betis, además de los béticos, se sienten todos aquellos a los que el fútbol no les va ni les viene. Porque bético, es una forma de ser. Y en ese encuadre, Joaquín no desentona. El máximo representante de la Andalucía del tópico. El de las fiestas, los toros y los chistes.

Cuando uno sale fuera de España, España es identificada con esos símbolos y el de la gitana bailando. La imagen de España en el mundo entero es en realidad la imagen de Andalucía. Por eso Joaquín debería ser declarado embajador universal. La risa y la cervecita como sabio remedio a los problemas que no son problemas. Con Joaquín se va cerrando un ciclo. El de los jugadores que la generación Z identifican con un solo equipo. Los que van entre los 20 y los 30 años creen que este tipo de jugadores son inmortales. Que nacieron con el fútbol mismo. Que ya estaban ahí cuando ellos llegaron. Ahora el paso del tiempo les desmontará la teoría porque llegará el día en que vean a los jugadores como niños y no como adultos, que era lo que nos sucedía cuando éramos críos. Si Joaquín no hubiera sido futbolista, habría sido torero o guitarrista flamenco. Ahora se lo rifarán las tertulias y los programas de entretenimiento para que su adiós al fútbol no sea su último chiste.