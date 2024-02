El último derbi

Estamos ya a punto de despedir los derbis almerienses esta temporada en el grupo IX de Tercera RFEF. Este domingo el Poli El Ejido y el Poli Almería disputarán en Santo Domingo elsexto y último de los encuentros que miden esta temporada a los representantes almerienses en la quinta categoría del fútbol español. La última vez en la que podremos presenciar, al menos este curso, la emoción y rivalidad que deparan estos encuentros, que ni mucho menos son un partido más. Y tan solo una semana después del que disputaron este pasado domingo el propio conjunto celeste y el Almería B en una soleada mañana el Anexo, que acabó saldándose con goleada de los rojiblancos a quienes dirige Alberto Lasarte. No son pocos los jugadores que este domingo se medirán a su pasado y a los que en su momento fueron sus colores. Ejemplo de ello son Dani Garzón, Pablo Checa o Álex Medina en el Poli Almería, quienes hace no tanto lucieron la camiseta del que será su rival esta jornada, como también lo son Jaime Lorente e Iván Ferrer en las filas del Poli El Ejido que ahora comanda Ricardo Ballestín. Una lista en la que bien pudo estar Pedro Ramírez, quien inició la temporada en las filas del conjunto del Poniente y los impagos que vienen sufriendo los celeste le llevó a acabar abandonando la disciplina ejidense hace prácticamente un mes y firmar por una superior categoría como el Mensajero, de Segunda RFEF. Aunque a veces a los entrenadores les guste darle cierta normalidad a este tipo de encuentros, considerando que se trata de un partido más y son tres puntos más los que hay en juego como en cualquier otro enfrentamiento, ni mucho es un duelo cualquiera. Demasiado especial en algunos casos y no todos los días se puede jugar contra otro de los representantes de la provincia. Todos quieren hacerse con los tres puntos y una sufrir una derrota en un derbi puede llegar a ser de las más dolorosas que un futbolista pueda sufrir a lo largo de su carrera. Ni por asomo es un día más, llegando a ser una fecha marcada en rojo en el calendario para muchos. El último derbi del curso ya está aquí, es el momento de disfrutarlo.