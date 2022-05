El último logro de alfonso garcía

La madrugada del 19 al 20 de mayo de 2007 es de las más recordadas del deporte almeriense. La retina guarda multitud de recuerdos imborrables, imposibles de imaginar apenas un lustro antes. Como quiera que no es todo perfecto, fue vergonzoso ver ese mágico autobús descapotable lleno de políticos que nada pintaban en un día tan importante para el Almería y para Almería. Personas que contribuyeron lo mismo que el que suscribe estas líneas para que aquel equipo de Emery alcanzase la gloria estando en escena con el único objetivo de salir en las fotografías. Parte de la culpa la tuvo el club por permitirlo, pero, sobre todo, estos individuos sin ninguna vergüenza, con más cara que espalda. Si algo bueno tenía Alfonso era personalidad propia y en 2013 dejó el autobús descapotable que fue a la Plaza de las Velas esa madrugada del 22 al 23 de junio únicamente para la plantilla. Una fiesta mucho más 'privada', algo que también agradeció el propio vestuario, consciente de que el ascenso es un logro deportivo propio de un deportista y no de unos cuantos individuos cuyo objetivo es echarse una foto con el argumento de que están haciendo contactos para otros fines, espurios algunos de ellos, o promocionar la marca Almería que ya promociona el propio equipo sin la necesidad de esa presencia política. El pasado sábado el palco estuvo a rebosar, con un buen nutrido grupo de políticos, algunos de ellos, en primera fila, sentados junto a Al-Sheikh y El Assy. Algunos de ellos formaban parte de instituciones que han puesto más de una traba a la UDA, pero a quienes no les importa estar en un primer plano en el palco en lugar de sacar una entrada como el resto de los mortales y a quienes no les importará subirse al autobús del ascenso si son invitados. Son los mismos que hace un lustro visitaban ese palco de higos a brevas a pesar de ser también invitados, pero conocedores de que en ese momento había poco que rascar.