El último pistolero

La identidad del último 'pistolero' rojiblanco ha sorprendido a todos, su autor incluido. Marcar tres goles en el mismo partido como hizo José Corpas contra el Fuenlabrada está al alcance de muy pocos. El jiennense es el cuarto jugador de la UDA que lo consigue en Segunda. El hispano-brasileño Charles los marcó en El Sardinero y Álvaro Giménez y Leo Ulloa (dos veces) lo hicieron en el Juegos Mediterráneos. Ocurre que estos delanteros son los tres Pichichis rojiblancos en la División de Plata. El mérito del nacido en Baños de la Encina, si acaso, es mayor porque su posición es de extremo y no es un goleador. Lo suyo es servir goles, es un asistente. Todo futbolista tiene su propio calendario emocional. La fecha del 24 de octubre, la del pasado sábado, ocupa el lugar más destacado y sitúa su primer 'hat-trick' como profesional, pero no es la única. El 21 de septiembre de 2014, cuando marcó por triplicado en el 4-1 del Linares al Martos, pertenece a este mismo almanaque. Antes, el 27 de febrero de 2010 ya se dio un festín con cuatro tantos en el 9-0 del Linares sobre el Atlético Villarrillense, de 1ª Provincial. Tenía 18 años y cerró aquella temporada con 21 goles y otros seis motivos para la alegría, con dos tripletes sobre el S. Segura y Arroyo de Ojanco. Su hoja de servicios es de 94 goles en 450 partidos. Así ha visto portería en las últimas 13 temporadas. El 17 unionista es, sin duda, un goleador 'silencioso'. En el Marbella 2017/18 hizo nueve dianas que auparon al cuadro malagueño a la promoción de ascenso a Segunda y le pusieron en la rampa de salida. La UDA se fijó en él y en su compañero Luis Rioja. El sevillano, fichado por el Deportivo Alavés, destaca por su conducción a una alta velocidad. La comparativa entre ambos no le ayudó. Con 29 años está en disposición de vivir más noches mágicas.