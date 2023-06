El último triunfo de Alfonso

El balance global de Alfonso García al frente del Almería es más que notable, con el primer ascenso del club rojiblanco a Primera División, con seis temporadas en la misma. Incluso más que de ello, el ahora presidente del Águilas siempre se mostró orgulloso de consolidarse en el fútbol profesional. No es un logro menor visto todos los equipos que han ido cayendo al pozo de Segunda B / Primera RFEF desde 2002. Los últimos años de Alfonso sí fueron más negros que blancos, pero el murciano dejó un último triunfo con la instalación de las gradas supletorias en ambos fondos. Más allá de lo que supone a nivel de ambiente, las nuevas localidades recordaron a miles de seguidores lo que es ver un partido de fútbol en directo nueve años después. Porque desde los antiguos fondos poco se ve, como pueden comprobar los propios dirigentes rojiblancos. Cuando el fútbol se veía desde el antiguo graderío de los fondos, muchos de los que ahora mandan en la entidad rojiblanca ni siquiera sabían colocar a Almería en el mapa, por lo que lo mínimo que pueden hacer es escuchar a la afición, el principal activo de la entidad. ¿Merece la pena cabrear a un buen número de la hinchada por unos pocos de euros, anteponiendo a este sector por delante de otros no abonados? Porque el económico, disfrazado de nuevos abonados, es el único argumento posible para abandonar las supletorias de los fondos una vez que el propio director general de la UDA afirmase que hasta la finalización de la temporada 23-24 no se acometería la segunda fase de remodelación del Estadio de los Juegos Mediterráneos, ya asociada a la construcción de la ciudad deportiva y a la llegada del AVE a la provincia. No estaría nada mal que el club aclarase todas las cuestiones surgidas alrededor del asunto en un ejercicio que a buen seguro agradecerán los aficionados, esos que estuvieron, están y estarán siempre.