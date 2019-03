Los últimos serán los primeros ha parecido pensar el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane, y en el primer partido de su segunda etapa al frente del equipo blanco, volvió a presentar un cuadro con formación idéntica a la que tantas alegrías le dio. Nueve meses después y sin que se hayan diluido los motivos de su partida, al menos en apariencia, el técnico francés coge a un conjunto que necesita un guía, un gestor, alguien que administre una plantilla que parece ser complicada o que alberga en su seno personalidades difíciles de llevar. Si la cosa va de señales, las presencias de Navas, Marcelo e Isco, parecen ser toda una declaración de intenciones. Hay que barajar y dar de nuevo, sin posibilidades de incorporaciones inmediatas, la calma aparente que se vive en la Castellana es sin dudas provocada por la vuelta de Zizou, una persona de un perfil diferente al verborrágico Santiago Hernán Solari que trataba de explicar lo que todo el mundo veía en el campo de juego. El Madrid volvió a ganar pero los mimbres son los mismos. No aplastó a su rival y su juego volvió a ser plano. Nada muy diferente a lo que veníamos observando, pero ahora el balón está en el tejado de los jugadores, si fuera verdad que ellos fueron los causantes de la desestabilización que acabó con Solari. Bueno, eso y los resultados, pero nada distinto a lo que también acabó con Lopetegui. Por ahora los ánimos están calmados y con que se vuelva a la normalidad, se antoja cumplido el primer objetivo. Pero no todo es negativo en el paso fugaz de Santiago Solari al frente del once merengue. Contar con Vinicius ha sido el primer acierto; un chaval que acabó tirando del equipo en base a regates y cabalgadas. Reguilón es la otra gran noticia. Marcelo puede recuperarse, pero la banda ya tiene un relevo de garantías que es tan vertical e intenso como Carvajal. Llorente, es la otra buena nueva. Un jugadorazo que está llamado a hacer historia con el Madrid, si las lesiones le respetan.