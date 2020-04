Lo único justo es jugar

Londres, 16 de abril de 2020. Estimado Navarro, mientras AFE, LFP y RFEF siguen enzarzados sin llegar a ningún tipo de acuerdo, son demasiadas las voces que se atreven a hacer conjeturas y juzgar lo que debería suceder en caso de que la competición no se pudiera reanudar como quiere la Liga y como le interesa al Almería. Porque todos partimos de una base, lo único justo a la hora de decidir ascensos, descensos y demás seria que las competiciones se pudieran terminar. Todo lo que no sea eso, cualquier otra solución, no va a dejar contento a nadie. No tiene sentido, por ejemplo, que haya cuatro descensos de Segunda A pero no haya 3 descensos de Primera y solo asciendan 2 de Segunda. Y puestos a ascender, tampoco creo que sea justo que Cádiz y Zaragoza ascendieran, a pesar de que estuvieran primero y segundo cuando la competición se paró. Obviamente, cada opinión difiere en función de sus propios intereses. Al Almería le interesa jugar, pero no veo cercano ese momento. Si no se puede jugar, pues que se anule la competición, y vuelta a empezar…