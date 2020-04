El único olvido del club

Es difícil no sumarse a la masiva oleada de felicitaciones a la UDA durante este periodo de confinamiento. El club ha mostrado, en muy poco tiempo, una implicación absoluta con la ciudad y sus aficionados, no solo donando más de un millón de euros para ayudar en esta profunda crisis, sino telefoneando a sus abonados más longevos con el fin de ofrecerles ayuda y hacerles compañía. Lo que se espera de un club de fútbol es, curiosamente, que trascienda más allá de este deporte, y la UDA lo ha logrado cuando más se necesita la ayuda externa. Las redes sociales tampoco están paradas. A lo largo de estos días se están publicando diversos juegos para continuar interactuando con los aficionados, vídeos de los futbolistas entrenando en casa o, incluso, imágenes o fragmentos de partidos históricos que sirven para matar el gusanillo de fútbol. Todo se agradece, incluidas las fotos de aficionados que el club también cuelga en sus redes. Imágenes de algunos hinchas que han colgado su bandera en el balcón o de otros que visten los colores rojiblancos para estar en casa y que, sin aportar gran cosa, sí ofrecen contenido variado y entretenimiento a quienes seguimos a la entidad. Sin embargo, el club olvidó una iniciativa de su afición. Resulta llamativo que, dentro de una estrategia marcada por ensalzar a su hinchada y mostrar la cara positiva de esta crisis sanitaria, la UDA omitiera una de las más bonitas actividades que hasta ahora han llevado a cabo sus abonados. Fue, concretamente, la realizada por Grada Joven hace ya más de una semana. El grupo de animación acudió a Torrecárdenas para proporcionar, en la medida de sus posibilidades, comida y bebida a todos los profesionales sanitarios que allí se encontraban. Ni rastro de esta iniciativa en las redes sociales del club. Un descuido, tal vez. Un fallo tonto. O no