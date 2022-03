El único pero

Desde hace un tiempo, ir al Estadio Mediterráneo es una experiencia completamente diferente a la que conocíamos. Primero cambiaron los resultados, de las derrotas infumables en la última época de Alfonso García a las victorias apoyadas en grandes jugadores en estos primeros años de Turki. Luego llegó el cambio de color de las gradas, que no nos dimos cuenta de cuán necesario era hasta que no se produjo. El azul mediterráneo, bonito en sus inicios pero frío y apagado al final, dio paso a un intenso rojo pasión flanqueado por escaleras blancas que le dan el toque almeriensista. Los nuevos palcos, los videomarcadores, la futura tienda oficial, los paneles LED en la fachada o, ahora, las chapas que unen los cimientos y la visera son otras de las mejoras que deben culminarse, ya sí, con la eliminación de las pistas de atletismo. Sin embargo, la abismal distancia con el césped no ha sido impedimento para que, en estas semanas, se produzca otro cambio en el estadio: la animación. La afición almeriense está más unida, entregada y entusiasmada que nunca, lo que se ha traducido en ruido. Ruido a la salida de los jugadores, cantando el himno, ruido durante el partido, siguiendo los cánticos de Grada Joven, y ruido al final, agradeciendo a los futbolistas su entrega. En mitad de este idilio de resultados, infraestructuras y sociabilización, hay un pero. Y no es pequeño. Lo numérico. El Estadio Mediterráneo sigue sin superar la barrera de los diez mil aficionados esta temporada, y la sensación es la de que ni en lo deportivo ni en lo social se puede hacer más de lo que se está haciendo para atraer nuevos fieles. Quizás sí en lo económico, con entradas a treinta y cuarenta euros en preferencia y tribuna, prohibitivas para muchas familias. Resulta raro pedir una promoción con el equipo en ascenso directo, pero el club podría dar su brazo a torcer e ingeniárselas para que el próximo partido en casa se cuelgue el no hay billetes. Solo un día. Por probar. Quien venga, repetirá. Porque ir al fútbol, en Almería, ha cambiado.