La unidad B, demasiado riesgo

Cierto es y ahí están los resultados que cuando José Gómes ha echado mano a la "unidad B" para afrontar los partidos (Sabadell y Tenerife), el equipo ha salido airoso, logrando dos importantes victorias que le dieron seis puntos, que en verdad es lo que realmente importa.

Pero a la "unidad B" se le ven muchas carencias, no solo la falta de rodaje de muchos de sus integrantes, sobretodo mecanismos que a la "unidad A" no se les ve.

Es verdad que el calendario está siendo muy duro con el Almería, con muchos partidos en poco tiempo y con una exigencia máxima, a tenor de las expectativas creadas esta temporada pero, ¿es necesario cambiar once o diez jugadores de un partido a otro?

Veremos a ver con el paso del tiempo si José Gómes vuelve a repetir la apuesta, con Oviedo y Mallorca como próximos rivales. Es más, me atrevería a decir que hasta el partido de Copa allá por mediados de diciembre no volverá a aparecer la "unidad B" al completo y si no, tiempo al tiempo.

Entiendo que quiera tener a todos los jugadores "enchufados", y eso es muy difícil en una plantilla de treinta unidades. Es más, a día de hoy hay jugadores que aún ni se han estrenado … Pero a lo que iba. José Gomes quiere tener todos los jugadores dispuestos para ayudar al equipo en todo momento y hasta ahí me parece estupendo, pero no hay sitio para todos en noventa minutos. Hay jugadores que andan perdidos, desubicados en el campo … Sinceramente, a mí me gustaría ver a esos elementos de la "unidad B" mezclados con compañeros de la "unidad A". Posiblemente rendirían mucho mejor, al menos así lo pienso. Rendirían mucho más que tratar de acoplar a diez o a once jugadores que solo se juntan para los entrenamientos. Eso creo que es jugar con fuego. Bien es cierto que a José Gomes le ha funcionado hasta ahora, pero ¿se atreverá a hacerlo antes de que llegue el partido copero?