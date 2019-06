Se va Fdo. Torres

Torres anunció su retiro. El tiempo no perdona y menos a esas alturas. Se va el 9 más 9 español que recuerdo y se lleva un pedazo del Atlético de Madrid. Porque para mí Torres es el Atlético de Madrid. En mi consciente temporal, ese pibe rubio, medio colorado con pecas ha sido el Atlético durante muchos años, 18 exactamente si me remito a sus palabras en el video grabado y emitido en redes sociales desde Japón. Si lo dice él lo creo, y le creo porque es él. Son la misma cantidad de años que llevo viviendo en España y Torres es y será eso. El Niño que cabalga por las bandas que tarareo de vez en cuando; ese himno emocionante que nos regaló a todos, los que amamos el fútbol y los que no, Joaquín Sabina. Para mí el Atlético es el Ratón Ayala, Fernando Torres y el Cholo Simeone. Con esas coordenadas no me pierdo y soy capaz de explicar superficialmente las particularidades de un club cuyos seguidores podrían ser argentinos, por la manera de alentar, por la manera de seguir al equipo en las buenas, pero sobre todo en las malas, por la manera de amar los colores de un club. Y todo eso lo representa Fernando Torres, el tipo que cambio el fútbol y la moral española. El que marcó aquel 1 a 0 contra Alemania por la Eurocopa 2008 y rompió el hechizo. Solo ese dato le daría al Niño la trascendencia histórica que ya atesora, pero es mucho más que eso. Y ahora se va. Se fue como nos tiene acostumbrados, sin estruendos y siendo fiel a ese bajo perfil que delata la timidez del hombre/niño al que solo le interesa jugar al fútbol, tratando de evitar las vulgaridades del negocio. Torres ha sido el Atlético de la modernidad, la espalda sobre la que se construyó este presente tan distinto a aquel pasado. El Niño es el que hizo olvidar el descenso, la ilusión y la identidad de un club donde los pequeños soñaban a ser El Niño. Hoy se va, aunque se queda. Pasará a sentarse a la mesa rojiblanca de Luis Aragonés.